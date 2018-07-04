Главный тренер "Астаны" о трансфере футболиста сборной Азербайджана

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Главный тренер казахстанской "Астаны" Роман Григорчук рассказал о трансфере в команду футболиста сборной Азербайджана Ричарда Алмейды.

Как сообщает Report со ссылкой на Kazfootball.Kz, 53-летний специалист отметил, что хорошо знаком с Алмейдой.

"Натурализованный бразилец в составе "Карабаха" долгое время был одним из лидеров клуба, затем выступал в сбороной Азербайджана. В борьбе за этого футболиста у "Астаны" были серьёзные соперники. Но столичный клуб смог подписать с ним контракт" - сказал Григорчук.

Отметим, что казахстанский клуб "Астана" помимо Ричарда Алмейды также включил в состав футболиста сборной Сербии Антонио Рукавина.