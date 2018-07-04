 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Главный тренер "Астаны" о трансфере футболиста сборной Азербайджана

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Главный тренер казахстанской "Астаны" Роман Григорчук рассказал о трансфере в команду футболиста сборной Азербайджана Ричарда Алмейды.

    Как сообщает Report со ссылкой на Kazfootball.Kz, 53-летний специалист отметил, что хорошо знаком с Алмейдой.

    "Натурализованный бразилец в составе "Карабаха" долгое время был одним из лидеров клуба, затем выступал в сбороной Азербайджана. В борьбе за этого футболиста у "Астаны" были серьёзные соперники. Но столичный клуб смог подписать с ним контракт" - сказал Григорчук.

    Отметим, что казахстанский клуб "Астана" помимо Ричарда Алмейды также включил в состав футболиста сборной Сербии Антонио Рукавина.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi