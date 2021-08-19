Главный тренер "Абердина": Играть на таком поле неприемлемо

Главный тренер шотландского клуба "Абердин" Стивен Гласс раскритиковал футбольное поле на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку после игры с "Карабахом"

Главный тренер шотландского клуба "Абердин" Стивен Гласс раскритиковал состояние футбольного поля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку после игры с "Карабахом".

Как передает Report , сегодня "Абердин" проиграл агдамскому клубу в матче этапа плей-офф Лиги конференций УЕФА со счетом 0:1.

"Мы с уважением относимся к "Карабаху", знаем их силу. Но играть сегодня на таком поле было очень сложно", - сказал он на пресс-конференции.

По словам 45-летнего тренера, ответный матч будет совсем иным.

"Я верю, что обе команды покажут совершенно иную игру. Фактор поля повлиял как на "Карабах", так и на нас. Это приводит к травмам футболистов. Следующая игра будет совершенно иной. Подобные стадионы у нас бывают только у любительских клубов. Играть на таком поле неприемлемо. Думаю, что обе команды покажут лучшую игру на поле с лучшим покрытием", - отметил С.Гласс.

Он подчеркнул, что анализировал игру "Карабаха" и сегодня агдамский клуб показал более атлетическую игру.

"Во второй половине матча мы сыграли лучше. Мы хотели победить или сравнять счет. Думаю, что мы могли и проиграть со счетом 0:4. Многие футболисты получили желтые карточки. В следующем поединке наш игрок Патрик Андраде пропустит встречу", - добавил он.

Ответная игра между командами пройдет 26 августа в Шотландии.