Главный тренер "Абердина": Играть на таком поле неприемлемо

Главный тренер шотландского клуба "Абердин" Стивен Гласс раскритиковал состояние футбольного поля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку после игры с "Карабахом".
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"Мы с уважением относимся к "Карабаху", знаем их силу. Но играть сегодня на таком поле было очень сложно", - сказал он на пресс-конференции.
По словам 45-летнего тренера, ответный матч будет совсем иным.
"Я верю, что обе команды покажут совершенно иную игру. Фактор поля повлиял как на "Карабах", так и на нас. Это приводит к травмам футболистов. Следующая игра будет совершенно иной. Подобные стадионы у нас бывают только у любительских клубов. Играть на таком поле неприемлемо. Думаю, что обе команды покажут лучшую игру на поле с лучшим покрытием", - отметил С.Гласс.
Он подчеркнул, что анализировал игру "Карабаха" и сегодня агдамский клуб показал более атлетическую игру.
"Во второй половине матча мы сыграли лучше. Мы хотели победить или сравнять счет. Думаю, что мы могли и проиграть со счетом 0:4. Многие футболисты получили желтые карточки. В следующем поединке наш игрок Патрик Андраде пропустит встречу", - добавил он.
Ответная игра между командами пройдет 26 августа в Шотландии.