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    Главный консул Турции в Гяндже встретился с руководством клуба "Кяпяз"

    Консул встретился с исполнительным директором клуба

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Главный консул Турции в Гяндже Орхан Ишык  встретился с руководством клуба "Кяпяз".

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, О.Ишык и сотрудники консульства встретились с исполнительным директором клуба Мехманом Аллахвердиевым. 

    Представитель клуба рассказал гостям об истории, достижениях команды и ее выступлениях в прошлом сезоне Премьер-лиги Азербайджана. 

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