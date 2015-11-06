Главный консул Турции в Гяндже встретился с руководством клуба "Кяпяз"

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Главный консул Турции в Гяндже Орхан Ишык встретился с руководством клуба "Кяпяз".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, О.Ишык и сотрудники консульства встретились с исполнительным директором клуба Мехманом Аллахвердиевым.

Представитель клуба рассказал гостям об истории, достижениях команды и ее выступлениях в прошлом сезоне Премьер-лиги Азербайджана.