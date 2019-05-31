Главный тренер сборной Германии госпитализирован

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв попал в больницу из-за проблем со здоровьем.

Как сообщает Report со ссылкой на Bild, 59-летний специалист был госпитализирован в связи с нарушением кровообращения, вызванным травмой, которую он получил на одной из тренировок.

Наставника национальной команды поместили в стационар в университетской больнице во Фрайбурге.

Отмечается, что из-за проблем со здоровьем Лёв пропустит ближайшие матчи сборной Германии в отборочном турнире чемпионата Европы – 2020. 8 июня его команда сыграет на выезде с Беларусью, а 11 июня примет в Майнце Эстонию.

Напомним, что Йоахим Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. За 13 лет под его руководством национальная команда однажды становилась серебряным и дважды бронзовым призёром чемпионата Европы, а также завоевывала бронзу и золото чемпионата мира.