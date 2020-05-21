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Главный тренер Ричарда Алмейды попал в "Топ-5" в Германии

Главный тренер Ричарда Алмейды попал в "Топ-5" в Германии

Стали известны имена футбольных тренеров Германии, в основном проработавших с командами за пределами страны.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Fussball, в пятерку также попал бывший главный тренер клуба "Баку" Винфрид Шефер.

Сейчас он возглавляет клуб Объединенных Арабских Эмиратов "Банияс", где выступает футболист сборной Азербайджана Ричард Алмейда. За пределами своей страны 70-летний специалист был главным тренером 9 команд. 

Отметим, что с июня 2010 года по январь 2011 года Винфрид Шефер возглавлял команду "Баку". 

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