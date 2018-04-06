Глава итальянских арбитров получил посылку с пулями в знак протеста против VAR

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Президент ассоциации итальянских рефери Марчелло Никки сообщил, что ему пришла посылка с пулями в знак протеста против системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Как передает Report, аналогичные посылки получили вице-президент ассоциации Нарцисо Писакрета и Никола Риццоли, который отвечает за назначение судей на матчи.

Никки также сообщил, что итальянская полиция проведёт расследование по этому делу и осудил журналиста, который предложил болельщикам стрелять в рефери.