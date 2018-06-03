Глава Федерации футбола Палестины призвал Месси бойкотировать матч с Израилем

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Глава Федерации футбола Палестины Джибриль Раджуб призвал арабских и мусульманских болельщиков сжигать фотографии и футболки нападающего «Барселоны» и сборной Аргентины Лионеля Месси в том случае, если он примет участие в товарищеском матче со сборной Израиля.

Как сообщает Report, Раджуб сделал своё заявление после демонстрации в Рамалле около офиса с аргентинскими представителями. Глава палестинской футбольной федерации призвал аргентинскую сторону отменить матч с Израилем.

«Месси, не приезжай. Не реабилитируй лицо расизма», – сказал Раджуб.

Товарищеский матч сборных Израиля и Аргентины пройдет в Иерусалиме 9 июня.