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    ​Генсек ФИФА отстранен от своих обязанностей

    Он подозревается в участии в схеме продаж билетов на чемпионат мира по повышенным ценам

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке отстранен от исполнения своих обязанностей вплоть до особого уведомления.

    Как передает Report, в его отношении начато официальное разбирательство комитета ФИФА по этике.

    «ФИФА осведомлена о некоторых подозрениях, касающихся генерального секретаря», — говорится в пресс-релизе.

    Вальке подозревается в участии в схеме продаж билетов на чемпионат мира по повышенным ценам, утверждает The Guardian. Якобы спортивный чиновник заработал на этой операции два миллиона долларов.

    В настоящее время Вальке отправлен в отпуск. Он избран генсеком организации в 2007 году.

    Исполнять его обязанности будет Маркус Катнер.

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