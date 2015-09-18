​Генсек ФИФА отстранен от своих обязанностей

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке отстранен от исполнения своих обязанностей вплоть до особого уведомления.

Как передает Report, в его отношении начато официальное разбирательство комитета ФИФА по этике.

«ФИФА осведомлена о некоторых подозрениях, касающихся генерального секретаря», — говорится в пресс-релизе.

Вальке подозревается в участии в схеме продаж билетов на чемпионат мира по повышенным ценам, утверждает The Guardian. Якобы спортивный чиновник заработал на этой операции два миллиона долларов.

В настоящее время Вальке отправлен в отпуск. Он избран генсеком организации в 2007 году.

Исполнять его обязанности будет Маркус Катнер.