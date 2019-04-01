Генсек АФФА: Приход Эссьена в "Сабаил" стало рекламой для Азербайджана

"Мне бы хотелось, чтобы в Премьер-лиге были известные легионеры. С этой точки зрения, привлечение Эссьена в "Сабаил" является положительным примером этому".

Как сообщает Report, об этом заявил генсек АФФА Эльхан Мамедов, комментируя заключение известным футболистом Майклом Эссьеном контракта с выступающим в Премьер-лиге Азербайджана "Сабаилом".

По его словам, переход 37-летнего ганского полузащитника в бакинскую команду выгодно с точки зрения рекламы: "Это стало рекламой не только Премьер-лиги, но и Азербайджана. В мире узнали, что этот футболист приехал в Азербайджан и заключил контракт с "Сабаилом". О клубе узнали в Западной Европе, Азии, Америке. Это хорошо, что таких футболистов приглашают в небольшом количестве. Азербайджанских футболистов должно быть больше. У нас есть лимит. Исполнительный комитет АФФА внедрил эту систему с 2008 года и соблюдает график".

Отметим, что "Сабаил" заключил с Эссьеном контракт до июля 2020 года.