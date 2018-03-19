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    Генсек АФФА и главный тренер сборной Азербайджана встретились с футболистами

    Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Генсек АФФА Эльхан Мамедов и главный тренер сборной Азербайджана Гурбан Гурбанов встретились с членами сборной Азербайджана по футболу U-21.

    Как сообщили Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, на встрече в Тренировочном центре национальных команд оба пожелали нашей сборной успехов в предстоящих матчах отборочного раунда чемпионата Европы.

    Напомним, что наша сборная U-21 проведет в отборочном раунде чемпионата Европы два последовательных выездных матча.

    22 марта наша футболисты встретятся со сборной Косово, а 17 марта - Ирландии. 

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