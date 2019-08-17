Главный тренер "Генгама" подтвердил заинтересованность в футболисте "Карабаха"

Главный тренер французского клуба "Генгам" Патрис Лаир прокомментировал новости в связи с трансфером игрока "Карабаха" Абделлы Зубира.

Как сообщает Report со ссылкой на портал Le Telegramme, 58-летний специалист подтвердил заинтересованность во французском футболисте марокканского происхождения.

Французский тренер сказал, что наряду с 28-летним полузащитником, они хотят и другого игрока: "Я верю, что в ближайшие дни будут хорошие новости. Я жду нескольких игроков. Мы интересуемся Абделлой Зубиром и Эль-Хаджи Ба. Однако точно пока ничего неизвестно".

Отметим, что летом прошлого года Абделла Зубир перешел из французского клуба "Ланс" в "Карабах". У него с агдамским представителем имеется контракт до 2020 года. "Генгам" выступает во второй по уровню лиге Франции.