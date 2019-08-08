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"Галатасарай" стал обладателем Суперкубка Турции

​"Галатасарай" стал обладателем Суперкубка Турции

В матче за Суперкубок Турции встречались «Галатасарай» и «Акхисар Беледиеспор».

Как передает Report, игра прошла на стадионе «Эрьяман» в Анкаре и завершилась победой стамбульского клуба со счётом 1:0.

Автором единственного гола встречи стал полузащитник «Галатасарая» Юнес Беланда, отправивший мяч в ворота «Акхисар Беледиеспора» на 38-й минуте игры.

Таким образом, «Галатасарай» стал обладателем Суперкубка Турции в 16-й раз, тем самым установив рекорд по количеству завоёванных трофеев. Напомним, стамбульский «Галатасарай» стал чемпионом Турции по итогам сезона-2018/19, а также выиграл Кубок страны. «Акхисар Беледиеспор» в минувшем сезоне принял участие в финальном матче за Кубок Турции, однако уступил «Галатасараю».

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