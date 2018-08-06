 Наверх
    Закрыть фоторежим

    "Галатасарай" сенсационно проиграл в матче за Суперкубок Турции - ВИДЕО

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ "Акхисар" обыграл "Галатасарай" в матче за Суперкубок Турции. 

    Как сообщает Report, на 5-й минуте встречи Селезнев открыл счет, а на 42-й мог отличиться еще раз, но попал в штангу.

    "Галатасарай" сумел сравнять счет лишь на 79-й минуте благодаря голу вышедшего на замену Эрена Дердийока.

    В дополнительные таймы ни одна из команд выйти вперед так и не смогла, игра перешла в серию пенальти. В составе "Акхисара" пятым к 11-метровой отметке подошел Селезнев, который безупречно отправил мяч в ворота и принес своей команде первый в истории Суперкубок Турции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi