"Галатасарай" сенсационно проиграл в матче за Суперкубок Турции - ВИДЕО

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ "Акхисар" обыграл "Галатасарай" в матче за Суперкубок Турции.

Как сообщает Report, на 5-й минуте встречи Селезнев открыл счет, а на 42-й мог отличиться еще раз, но попал в штангу.

"Галатасарай" сумел сравнять счет лишь на 79-й минуте благодаря голу вышедшего на замену Эрена Дердийока.

В дополнительные таймы ни одна из команд выйти вперед так и не смогла, игра перешла в серию пенальти. В составе "Акхисара" пятым к 11-метровой отметке подошел Селезнев, который безупречно отправил мяч в ворота и принес своей команде первый в истории Суперкубок Турции.