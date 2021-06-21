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"Галатасарай" подпишет с Фатихом Теримом новый контракт на 3 года

"Галатасарай" подпишет с Фатихом Теримом новый контракт на 3 года Турецкий клуб "Галатасарай" подпишет новый контракт с главным тренером Фатихом Теримом.
Футбол
21 июня 2021 г. 13:04
Галатасарай подпишет с Фатихом Теримом новый контракт на 3 года

Турецкий клуб "Галатасарай" подпишет новый контракт с главным тренером Фатихом Теримом.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, 68-летний специалист подпишет 3-летний контракт.

Церемония подписания запланирована на 23 июня. Новый президент представителя Стамбула Бурак Эльмас постарается осуществить трансферы, которые нужны опытному главному тренеру.

Терим настаивает на переходе нападающего сборной Турции Каана Айхана, выступающего за итальянский "Сассуоло" и Алекса Морено из испанского "Бетис". Затем будет внесена ясность в судьбу Арда Турана, Генри Оньекуру, Райана Донка и Эмре Акбаба, чьи контракты с клубом истекли.

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Версия на азербайджанском языке "Qalatasaray" Terimlə 3 illik yeni müqavilə imzalayacaq

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