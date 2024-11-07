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Мбаппе не вошел в состав сборной Франции на матчи в ноябре

Мбаппе не вошел в состав сборной Франции на матчи в ноябре Нападающий испанского "Реала" Килиан Мбаппе не включен в состав сборной Франции по футболу на матчи Лиги наций в ноябре.
Футбол
7 ноября 2024 г. 17:47
Мбаппе не вошел в состав сборной Франции на матчи в ноябре

Нападающий испанского "Реала" Килиан Мбаппе не включен в состав сборной Франции по футболу на матчи Лиги наций в ноябре.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Федерации футбола Франции.

Мбаппе, являющийся капитаном сборной Франции, пропустит второй сбор национальной команды подряд. В октябре футболист попросил не вызывать его в расположение сборной из-за травмы бедра.

Сборная Франции проведет матчи 14 и 17 ноября. Сначала французы примут команду Израиля, а затем сыграют в гостях против команды Италии. Сборная Франции занимает второе место в турнирной таблице своего квартета с 9 очками, уступая итальянцам. На счету соперника 10 очков.

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