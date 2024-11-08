Гурбан Гурбанов: Благодарю своих футболистов за победу в этот знаменательный день

Благодарю своих футболистов за такой результат в День Победы.

Благодарю своих футболистов за такой результат в День Победы.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер агдамского клуба "Карабаха" Гурбан Гурбанов после победы в выездном матче против норвежского клуба "Будё-Глимт" (1:2).

"Поздравляю своих игроков с победой. Мы проделали долгий путь и добились победы в непростых условиях. Искусственное покрытие поля и холодная погода создавали определенные трудности. Из-за поражений в предыдущих матчах на футболистов оказывалось давление. Но мы провели беседу с игроками и подчеркнули, что даже если проиграем, нельзя возвращаться без командного духа", - рассказал Г.Гурбанов.

"Возможно, они сегодня не заслуживали поражения. Желаю им удачи в предстоящих матчах. В этой команде заметна тренерская работа", - заявил главный тренер.

По словам Г.Гурбанова, особенно символичным стало то, что они выиграли 8 ноября - в День Победы.

"Благодарю своих футболистов за победу в этот знаменательный день. Наверное, весь Азербайджан следил за нашей игрой и ждал от команды победы. Поздравляю всех наших болельщиков, руководство клуба и всех, кто любит "Карабах", - сказал в завершение главный тренер.

Отметим, что в IV туре тура Лиги Европы УЕФА "Карабах" победил на выезде "Будё Глимт" со счетом 2:1.