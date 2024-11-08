Лига конференций УЕФА: Лондонский "Челси" разгромил армянский "Ноа"

Лондонский "Челси" разгромил армянский "Ноа" в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций.

Лондонский "Челси" разгромил армянский "Ноа" в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций.

Как передает Report , встреча, проходившая на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев.

Уже в первой половине лондонцы забили шесть голов. На 12-й минуте отличился защитник Тосин Адарабиойо, на 13-й забил 18-летний нападающий Марк Гиу, а на 18-й - еще один защитник Аксель Дисаси. На 39-й минуте отличился Михаил Мудрик, а еще дубль оформил Жоау Феликс - на 21-й и 41-й минутах. Еще два гола забил хавбек Кристофер Нкунку на 69-й и 76-й минуте (с пенальти).

После трех туров у "Челси" девять очков в турнирной таблице Лиги конференций, у "Ноа" - три. В следующем матче лондонцы сыграют в гостях с немецким "Хайденхаймом", а "Ноа" дома сразится с исландским "Викингур". Встречи состоятся 28 ноября.