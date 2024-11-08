Лига Европы УЕФА: "Карабах" и "Галатасарай" одержали победу

Проведены 17 матчей 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.

Проведены 17 матчей 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.

Как сообщает Report, агдамский "Карабах" встретился на выезде с норвежским клубом "Будё-Глимт" и одержал победу со счетом 2:1.

Кроме этого матча, еще 8 встреч начались в 21:45 по бакинскому времени. Остальные игры стартовали в полночь.

Напомним, что открывающая игра IV тура состоялась вчера, когда "Бешикташ" встречался с "Мальмё".

Лига Европы УЕФА

Групповой этап

IV тур

7 ноября

21:45. "Будё-Глимт" (Норвегия) – "Карабах" (Азербайджан) 1-2

21:45. "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия) – "Славия" (Чехия) 1-0

21:45. "Эльфсборг" (Швеция) – "Брага" (Португалия) 1-1

21:45. ФКСБ (Румыния) – "Мидтьюлланн" (Дания) 2-0

21:45. "Галатасарай" (Турция) – "Тоттенхэм" (Англия) 3-2

21:45. "Лудогорец" (Болгария) – "Атлетик" (Испания) 1-2

21:45. "Ница" (Франция) – "Твенте" (Нидерланды) 2-2

21:45. "Олимпиакос" (Греция) – "Рейнджерс" (Шотландия) 1-1

21:45. "Юнион" (Бельгия) – "Рома" (Италия) 1-1

00:00. "Аякс" (Нидерланды) – "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) 5-0

00:00. АЗ (Нидерланды) – "Фенербахче" (Турция) 3-1

00:00. "Динамо" (Киев, Украина) – "Ференцварош" (Венгрия) 0-4

00:00. "Хоффенхайм" (Германия) – "Лион" (Франция) 1-1

00:00. "Лацио" (Италия) – "Порту" (Португалия) 2-1

00:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – ПАОК (Греция) 2-0

00:00. "Виктория" (Пльзень, Чехия) – "Реал Сосьедад" (Испания) 2-1

00:00. РФС (Латвия) – "Андерлехт" (Бельгия) 0-1

Стоит отметить, что V тур группового этапа Лиги Европы УЕФА начнется 28 ноября.