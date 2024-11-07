В Перу арестован президент футбольной федерации

Президент Перуанской футбольной федерации (FPF) Агустин Лосано был арестован местной полицией по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе в руководстве преступной организацией под названием "Лос Галактикос".

Президент Перуанской футбольной федерации (FPF) Агустин Лосано был арестован местной полицией по обвинению в тяжких преступлениях, в том числе в руководстве преступной организацией под названием "Лос Галактикос".

Как передает Report, об этом сообщает газета Infobae.

По данным источника, Лосано также обвиняют в мошенничестве, отмывании денег и коррупции. В его доме был проведен обыск.

По выдвинутым обвинениям спортивному чиновнику грозит до 20 лет тюрьмы, отмечает издание.

Напомним, что в ноябре сборной Перу предстоит провести два матча квалификации к чемпионату мира 2016 года против команд Чили (16 ноября) и Аргентины (20 ноября). Перуанская сборная располагается на предпоследнем, девятом месте в южноамериканской отборочной группе, набрав 6 очков в 10 матчах.