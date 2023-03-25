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"Галатасарай" объявил заявку на матч с "Карабахом" в Баку

"Галатасарай" объявил заявку на матч с "Карабахом" в Баку Стамбульский "Галатасарай" объявил заявку на благотворительный матч с агдамским "Карабахом", который состоится в Баку.
Футбол
25 марта 2023 г. 22:59
Галатасарай объявил заявку на матч с Карабахом в Баку

Стамбульский "Галатасарай" объявил заявку на благотворительный матч с агдамским "Карабахом", который состоится в Баку.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт турецкого клуба, в заявку попали два вратаря, восемь защитников, девять полузащитников и четыре нападающих.

Вратари: 12. Атакан Орду, 34. Окан Кочук

Защитники: 2. Лео Дюбуа, 4. Матиас Йенсен, 13. Эмре Ташдемир, 23. Каан Айхан, 42. Абдулкерим Бардакчи, 55. Арда Дениз Яваш, 58. Али Ешилюрт, 77. Беркан Аксой.

Полузащитники: 6. Лукас Торрейра, 6. Фредрик Мидтшо, 11. Юнус Акгюн, 17. Николо Дзаньоло, 22. Беркан Кутлу, 27 Серджиу Оливейра, 30. Юсуф Демир, 59. Джанер Доган, 64. Хуан Мата.

Нападающие: 18. Бафетимби Комис, 44. Бекназ Алмазбеков, 56. Баран Демироглу, 99. Мауро Икарди.

Отметим, что игра "Карабах" - "Галатасарай", которая состоится 26 марта на Бакинском олимпийском стадионе, начнется в 20:00. Собранные с продажи билетов средства пойдут на помощь пострадавшим от землетрясений 6 февраля в Турции.

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Версия на азербайджанском языке "Qalatasaray" Bakıya 23 futbolçu ilə gəlir - SİYAHI

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