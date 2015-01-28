"Габала" заключила контракт с футболистом сборной Беларуси

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Габала" реализовал очередной трансфер. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, ряды "Габалы" пополнил полузащитник сборной Беларуси Михаил Сиваков. С 27-летним хавбеком подписан полугодичный контракт.

Отметим, что Сиваков выступал в таких клубах, как итальянские "Кальяри" и "Пьяченца", польская "Висла", бельгийский "Зюлте-Варегеме", белорусские БАТЭ и "Гомеле", а его последней командой был украинский "Черноморец" (Одесса).

До Михаила Сивакова "Габала" включила в свой состав Рашада Садыгова, украинца Алексея Гая, Дмитрия Безотосного и Руслана Фомина.