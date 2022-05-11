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"Габала" выступит в Юношеской лиге УЕФА

"Габала" выступит в Юношеской лиге УЕФА Команда "Габалы" до 19 лет стала победительницей Юношескую лиги Азербайджане.
Футбол
11 мая 2022 г. 00:12
Габала выступит в Юношеской лиге УЕФА

Команда "Габалы" до 19 лет стала победительницей Юношеской лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, "красно-черные" выиграли в перенесенном с XXV тура в гостях у "Карабаха" со счетом 6:0. После 23 матчей увеличил свои очки до 59. Таким образом, команда под руководством Заура Гаджиева завоевала золотые медали.

С таким результатом U-19 завоевали право на участие в Юношеской лиге УЕФА в сезоне 2022/2023.

Следует отметить, что это 7-й чемпионат "Габалы" в молодежной лиге, где выиграли сезоны 2012/2013, 2015/16, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 и кубковый турнир 2020/2021.

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Версия на азербайджанском языке "Qəbələ" UEFA Gənclər Liqasına vəsiqə qazanıb

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