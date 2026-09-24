Бочоришвили: Продвижения в мирном процессе Баку и Еревана важны для всего Южного Кавказа
Внешняя политика
- 24 сентября, 2026
- 20:24
Последние продвижения в азербайджано-армянском мирном процессе важны как для обеих стран, так и всего Южного Кавказа.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили во время выступления на заседании Совета министров Комиссии ООН по миростроительству.
По ее словам, более мирный и предсказуемый Южный Кавказ создаст широкие возможности для экономического развития, инвестиций, сотрудничества и региональной связанности. Бочоришвили отметила, что укрепление стабильности в регионе может внести вклад в экономическое развитие стран Южного Кавказа.
Gürcüstan XİN rəhbəri: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi Cənubi Qafqaz üçün vacibdir
Bochorishvili: Progress in Baku-Yerevan peace process important for entire South Caucasus
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