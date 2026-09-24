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    Gürcüstan XİN rəhbəri: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi Cənubi Qafqaz üçün vacibdir

    Xarici siyasət
    • 24 sentyabr, 2026
    • 20:22
    Gürcüstan XİN rəhbəri: Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi Cənubi Qafqaz üçün vacibdir

    Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki son irəliləyişlər hər iki ölkə və bütövlükdə Cənubi Qafqaz üçün vacibdir.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bunu ölkənin xarici işlər naziri Maka Boçorişvili BMT Sülh Quruculuğu Komissiyasının Nazirlər Şurasında çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, daha dinc və proqnozlaşdırılan Cənubi Qafqaz iqtisadi inkişaf, investisiya, əməkdaşlıq və regional bağlantı üçün daha böyük imkanlar yaradacaq. M. Boçorişvili qeyd edib ki, Cənubi Qafqazda sabitliyin güclənməsi bütövlükdə regionun iqtisadi inkişafına töhfə verə bilər.

    Maka Boçorişvili Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Gürcüstan
    Бочоришвили: Продвижения в мирном процессе Баку и Еревана важны для всего Южного Кавказа
    Bochorishvili: Progress in Baku-Yerevan peace process important for entire South Caucasus
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