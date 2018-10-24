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    "Габала" прошла в очередной этап Молодежной лиги УЕФА

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Команда "Габалы" U19 вышла на ответный матч в I этапе Молодежной лиги УЕФА. 

    Как сообщает Report, возглавляемый Эмином Имамалиевым коллектив встретился в Молдове с "Шерифом". 

    Встреча в Тирасполе завершилась победой "Габалы" (3:1). 

    После этого результата "красно-черные", домашний матч которых с соперником завершился ничьей (1:1), прошли в очередной этап.   

    В составе "Габалы" Самир Гурбанов отличился на 43-й и 62-й минутах. На 63-минуте футболист хозяев поля Вадим Дижинарь стал автором автогола. Единственный гол "Шерифа" на 53-й минуте забил Всеволод Нихаев. 

    Отметим, что во II этапе "Габала" встретится с победителем встречи "Лех" (Польша) - "Херта" (Германия). 

    Матч начнется в 18:00 по бакинскому времени. 

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