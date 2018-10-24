"Габала" прошла в очередной этап Молодежной лиги УЕФА

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Команда "Габалы" U19 вышла на ответный матч в I этапе Молодежной лиги УЕФА.

Как сообщает Report, возглавляемый Эмином Имамалиевым коллектив встретился в Молдове с "Шерифом".

Встреча в Тирасполе завершилась победой "Габалы" (3:1).

После этого результата "красно-черные", домашний матч которых с соперником завершился ничьей (1:1), прошли в очередной этап.

В составе "Габалы" Самир Гурбанов отличился на 43-й и 62-й минутах. На 63-минуте футболист хозяев поля Вадим Дижинарь стал автором автогола. Единственный гол "Шерифа" на 53-й минуте забил Всеволод Нихаев.

Отметим, что во II этапе "Габала" встретится с победителем встречи "Лех" (Польша) - "Херта" (Германия).

Матч начнется в 18:00 по бакинскому времени.