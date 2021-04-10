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"Габала" примет "Нефтчи", бакинское дерби в Масазыре

"Габала" примет "Нефтчи", бакинское дерби в Масазыре Сегодня стартует XXII тур Азербайджанской премьер-лиги по футболу
Футбол
10 апреля 2021 г. 08:31
Габала примет Нефтчи, бакинское дерби в Масазыре

Сегодня стартует XXII тур Азербайджанской премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день состоятся две встречи.

Первый матч дня состоится в Габале между одноименной командой и столичным "Нефтчи".

В настоящее время бакинцы с 42 очками занимают второе место, а "Габала" с 23 баллами идут на 5-ой строчке. До сих пор коллективы 50 раз встречались в рамках отечественного чемпионата: 24 раза победу одержали гости, 16 раз – хозяев, в 10 встречах была зафиксирована ничья.

В другой встрече дня столичный "Сабах", который с 19 очками занимает 7-ое место, на стадионе Bank Respublika Arena примет имеющий столько же баллов "Сабаил". "Моряки" расположились на одну позицию выше соперника благодаря результатам в личных встречах. Это 11-ая встреча данных клубов в премьер-лиге. Каждая команда имеет по четыре победы, еще 2 встречи завершились вничью. Количество забитых мячей одинаково – 12:12. "Сабаил" не побеждал в 4 последних встречах на выезде.

Отметим, что тур завершится встречами "Зиря" - "Кешля" и "Карабах" - "Сумгайыт", которые пройдут 11 апреля.

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" Qəbələ səfərində, Masazırda qonşuların dueli

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