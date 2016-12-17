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    "Габала" одержала победу над "Кяпязом"

    Стартовал 13-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Стартовал 13-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, в первом матче последнего тура первого цикла "Габала" приняла "Кяпяз". 

    Матч на городском стадионе Габале завершился победой хозяев - 2:1. Все три гола были забиты в пенальти. 

    Победа далась "Габале" путем травмирования 4 футболистов. В первой тайме был заменен Эльвин Джамалов, в перерыве - Виталий Вернидуб, а второй половине состоялась замена Филип Озобич - Роман Гусейнов. 

    Отметим, что в итоге "Габала" повысила свои очки до 31. 

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