"Габала" одержала победу над "Кяпязом"

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Стартовал 13-й тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче последнего тура первого цикла "Габала" приняла "Кяпяз".

Матч на городском стадионе Габале завершился победой хозяев - 2:1. Все три гола были забиты в пенальти.

Победа далась "Габале" путем травмирования 4 футболистов. В первой тайме был заменен Эльвин Джамалов, в перерыве - Виталий Вернидуб, а второй половине состоялась замена Филип Озобич - Роман Гусейнов.

Отметим, что в итоге "Габала" повысила свои очки до 31.