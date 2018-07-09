"Габала" обнародовала заявку на Лигу Европы - СПИСОК

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанская "Габала" обнародовала заявку на матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу против люксембургского "Прогресса".

Как передает Report, "красно-черные" включили в заявку 18 футболистов.

Из них 2 вратаря, 6 защитников, 7 полузащитников, 3 нападающих.

Вратари: 22. Дмитрий Безотосный 30. Агиль Мамедов;

Защитники: 34. Урфан Аббасов 18. Ильгар Гурбанов 33. Тамкин Халилзаде 27. Бахлул Мустафазаде 5. Расим Рамалданов 3. Воислав Станкович;

Полузащитники: 8. Гисмет Алыев 21. Лалавеле Атакора 14. Джавид Гусейнов 7. Роман Гусейнов 4. Эльвин Джамалов 88. Сабиен Лиляй 11. Асиф Мамедов;

Нападающие: 28. Стивен Монроз 10. Рауф Алиев 17. Джеймс Адинйи.

Первый матч между "Габалой" и "Прогрессом" пройдет в Габале 12 июля, а ответный состоится 19-го числа в Дюделанже.