​Определились все соперники сборной Азербайджана по основному раунду ЧЕ-2016 по футзалу

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ 17 января завершился предварительный раунд чемпионата Европы-2016 по футзалу.

Как передает Report, по его итогам стали известны все соперники сборной Азербайджана.

По регламенту турнира в основной раунд вышли победители шести групп, а также лучшая команда из числа занявших второе место. В итоге последним соперником сборной Азербайджана по группе 4 стала команда Дания. Также азербайджанцы сыграют в своем квартете со сборными Украины и Бельгии. Матчи группы пройдут с 17 по 22 марта 2015 года в Румынии.

В финальную часть чемпионата Европы напрямую выйдут победители групп. Семь команд, занявших вторые места, и лучшая команда из числа занявших третье место сыграют в плей-офф 15 и 22 сентября 2015 года. Чемпионат Европы по футзалу пройдет в Сербии со 2 по 13 февраля 2016 года.

Полностью группы основного раунда выглядят так:

Группа 1: Россия, Нидерланды, Босния и Герцеговина, Латвия;

Группа 2: Испания, Венгрия, БЮР Македония, Швейцария;

Группа 3: Италия (чемпион), Беларусь, Польша, Финляндия;

Группа 4: Украина, Азербайджан, Бельгия, Дания;

Группа 5: Чехия, Словения, Норвегия, Франция;

Группа 6: Хорватия, Словакия, Турция, Армения;

Группа 7: Португалия, Румыния, Казахстан, Грузия.