 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Определились все соперники сборной Азербайджана по основному раунду ЧЕ-2016 по футзалу

    17 января завершился предварительный раунд чемпионата Европы-2016 по футзалу

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ 17 января завершился предварительный раунд чемпионата Европы-2016 по футзалу.

    Как передает Report, по его итогам стали известны все соперники сборной Азербайджана.

    По регламенту турнира в основной раунд вышли победители шести групп, а также лучшая команда из числа занявших второе место. В итоге последним соперником сборной Азербайджана по группе 4 стала команда Дания. Также азербайджанцы сыграют в своем квартете со сборными Украины и Бельгии. Матчи группы пройдут с 17 по 22 марта 2015 года в Румынии.

    В финальную часть чемпионата Европы напрямую выйдут победители групп. Семь команд, занявших вторые места, и лучшая команда из числа занявших третье место сыграют в плей-офф 15 и 22 сентября 2015 года. Чемпионат Европы по футзалу пройдет в Сербии со 2 по 13 февраля 2016 года.

    Полностью группы основного раунда выглядят так:

    Группа 1: Россия, Нидерланды, Босния и Герцеговина, Латвия;

    Группа 2: Испания, Венгрия, БЮР Македония, Швейцария;

    Группа 3: Италия (чемпион), Беларусь, Польша, Финляндия;

    Группа 4: Украина, Азербайджан, Бельгия, Дания;

    Группа 5: Чехия, Словения, Норвегия, Франция;

    Группа 6: Хорватия, Словакия, Турция, Армения;

    Группа 7: Португалия, Румыния, Казахстан, Грузия.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi