Футбольный клуб "Карабах" отправился в Турцию

Встреча, которая состоится на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле, начнется в 21:55 по бакинскому времени

Футбольный клуб "Карабах" отправился в Турцию на матч с "Сивасспором", который состоится в рамках IV тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает Report, сегодня в 20:00 по бакинскому времени состоится пресс-конференция, на которой главный тренер "Карабах"а Гурбан Гурбанов ответит на вопросы журналистов, а в 20:30 команда выйдет на последнюю предматчевую тренировку.

Отметим, что встреча "Карабах" - "Сивасспор" состоится 26 ноября в Турции. Встреча, которая состоится на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле, начнется в 21:55 по бакинскому времени.