О нас
Report Georgia
Аудио новости

Футбольный клуб "Карабах" отправился в Турцию 

Футбольный клуб "Карабах" отправился в Турцию  Встреча, которая состоится на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле, начнется в 21:55 по бакинскому времени
Футбол
25 ноября 2020 г. 12:12
Футбольный клуб Карабах отправился в Турцию 

Футбольный клуб "Карабах" отправился в Турцию на матч с "Сивасспором", который состоится в рамках IV тура группового этапа Лиги Европы.

Как сообщает Report, сегодня в 20:00 по бакинскому времени состоится пресс-конференция, на которой главный тренер "Карабах"а Гурбан Гурбанов ответит на вопросы журналистов, а в 20:30 команда выйдет на последнюю предматчевую тренировку.

Отметим, что встреча "Карабах" - "Сивасспор" состоится 26 ноября в Турции. Встреча, которая состоится на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" в Стамбуле, начнется в 21:55 по бакинскому времени.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоQarabag leaves for Turkey
Версия на азербайджанском языке Фото"Qarabağ" Türkiyəyə yollandı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Азербайджан намерен экспортировать медмаски
Азербайджан намерен экспортировать медмаски
24 ноября 2020 г. 14:45
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста
24 ноября 2020 г. 14:27
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
Российский религиовед осудил осквернение мечетей армянскими оккупантами
24 ноября 2020 г. 11:03
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
Воспоминания про поэта Мирошниченко: от палиндромов до многолетнего перевода Мамеда Араза
24 ноября 2020 г. 10:25
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
Обнародованы имена заразившихся коронавирусом депутатов Милли Меджлиса
23 ноября 2020 г. 17:55
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
Самир Шарифов: В проект госбюджета-2021 внесут поправки в связи с восстановлением освобожденных земель
23 ноября 2020 г. 12:31
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
МВД: Выходящие за порог дома без маски будут штрафоваться
23 ноября 2020 г. 10:32
Доказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
ФотоДоказательства участия наемников-террористов в войне против Азербайджана
21 ноября 2020 г. 14:38
Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi