​Футболисты "Зенита" досрочно стали чемпионами России

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ "Зенит" досрочно стал чемпионом России по футболу, сыграв вничью с "Уфой".

Как передает Report, матч 28-го тура, прошедший в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 1:1.

"Зенит" набрал 64 очка и за два тура до конца гарантировал себе первое место в турнирной таблице. "Краснодар" теоретически ещё может догнать сине-бело-голубых по очкам, но уступает по дополнительным показателям. Этот титул стал для "Зенита" уже четвёртым в российской истории и пятым за всё время.

Россия - Премьер-Лига. 28-й тур

Уфа (Уфа) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1

Голы: Халк, 32 (0:1); Ханджич, 87 (1:1).