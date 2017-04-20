Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Футболисты российского клуба "Рубин" приобретут билеты для болельщиков, желающих посмотреть за встречей с "Тереком" в рамках XXV тура Премьер-лиги.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Казани, об этом заявил вратарь команды Сергей Рыжиков.

На церемонии, организованной по случаю 59-летия клуба, он сказал, что они осознают, что не оправдали надежд болельщиков. С.Рыжиков сказал, что билеты для фанатов, которые будут оплачены футболистами, являются подарком ко дню рождения.

Отметим, что учрежденный 20 апреля 1958 года "Рубин" спустя 23 тура разместился на 11 ступени с 28 очками. Встреча с "Тереком" пройдет 26 апреля.