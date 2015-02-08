Футболисты "Реала" впервые с 2010 года потерпели крупное поражение в чемпионате Испании

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Мадридский футбольный клуб "Атлетико" (Atlético Madrid) разгромил "Реал" (Real Madrid) в матче 22-го тура чемпионата Испании. Мадридское дерби завершилось со счетом 4:0.

Голы забили Мендеш Тиагу (14-я минута), Сауль Ньигес (18), Антуан Гризманн (67) и Марио Манджукич (89).

"Атлетико" одержал крупную победу над "Реалом" в первенстве Испании впервые с 1987 года, когда "королевский клуб" уступил также со счетом 0:4.

"Реал" не проигрывал с разницей в три мяча с апреля 2013 года. В первом матче полуфинала Лиги чемпионов-2012/13 мадридцы уступили немецкой "Боруссии" (Borussia Dortmund) со счетом 1:4.

В чемпионате Испании "Реал" крупно не проигрывал с 2010 года. В матче 13-го тура сезона-2010/11 столичный клуб уступил "Барселоне" (Barcelona) со счетом 0:5, передает Report со ссылкой на ТАСС.