Футболисты "Карабаха" встретились с военнослужащими в Карабахском регионе

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Футболисты клуба "Карабах" посетили Карабахский регион.

Как сообщает карабахское бюро Report, футболисты Агдамского клуба Эльвин Юнисзаде, Ибрагим Шехич, Максим Медведев, Гара Гараев, Джошгун Диниев побывали в N-ой воинской части.

Здесь футболисты встретились с командиром воинской части, генерал-майором Хикметом Гасановым. Они также ознакомились с условиями, созданными в воинской части. Члены команды подарили воинской части футболку, мяч и шарф "Карабаха".

Затем они направились в одну из воинских частей в прифронтовой зоне.