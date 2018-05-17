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    Футболисты "Карабаха" встретились с военнослужащими в Карабахском регионе

    Они также ознакомились с условиями, созданными в воинской части
    © Report

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Футболисты клуба "Карабах" посетили Карабахский регион.

    Как сообщает карабахское бюро Report, футболисты Агдамского клуба Эльвин Юнисзаде, Ибрагим Шехич, Максим Медведев, Гара Гараев, Джошгун Диниев побывали в N-ой воинской части.

    Здесь футболисты встретились с командиром воинской части, генерал-майором Хикметом Гасановым. Они также ознакомились с условиями, созданными в воинской части. Члены команды подарили воинской части футболку, мяч и шарф "Карабаха".

    Затем они направились в одну из воинских частей в прифронтовой зоне.

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