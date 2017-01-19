Камерун обыграл Гвинею-Биссау на Кубке африканских наций - ВИДЕО

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ Сборная Камеруна по футболу одержала волевую победу над командой Гвинеи-Бисау со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.

Как передает Report, в составе победителей мячи забили Себастьен Сиани (61-я минута) и Майкл Нгаду-Нгаджуй (78). У проигравших отлучился Пикети (13).

В другом матче группы А сборные Габона и Буркина-Фасо сыграли вничью - 1:1.

Сборная Камеруна набрала четыре очка и вышла в лидеры турнирной таблицы, второе место делят команды Буркина-Фасо и Габона (по 2 очка), на четвертом - Гвинея-Бисау (1).

В следующем туре в группе пройдут матчи Камерун - Габон и Гвинея-Бисау - Буркина-Фасо. Обе встречи состоятся 22 января. Турнир завершится 5 февраля.