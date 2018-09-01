Футболисту "Барселоны" грозит шесть месяцев лишения свободы

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Защитник испанской "Барселоны" Жерар Пике водил автомобиль с просроченными водительскими правами.

Как сообщает Report со ссылкой на издание AS, 31-летний футболист может получить шесть месяцев лишения свободы.

Так, 30 августа игрока остановили для проверки документов, в ходе которой было установлено, что он не имеет права находиться за рулём. В Испании водитель получает удостоверение с 12 баллами, которые списываются за нарушения. В момент проверки документов у Пике не оставалось баллов. Данное нарушение является уголовно наказуемым.

Пике грозит лишение свободы на шесть месяцев либо штраф порядка 6 тыс евро.