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Футболистка объявила себя дочерью Марадонны

Футболистка объявила себя дочерью Марадонны 25-летняя аргентинская футболистка Евгения Лапровиттола объявила себя дочерью именитого игрока сборной Аргентины и "Барселоны" Диего Марадоны
Футбол
31 декабря 2020 г. 18:48
Футболистка объявила себя дочерью Марадонны
Диего Марадона

25-летняя аргентинская футболистка Евгения Лапровиттола объявила себя дочерью именитого игрока сборной Аргентины и "Барселоны" Диего Марадоны.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Mail.

Спортсменка уже подала иск, чтобы доказать факт отцовства. По словам журналиста Луиса Вентуры, Марадону уведомили о желании Лапровиттолы перед его смертью.

17 декабря аргентинский суд постановил не предавать кремации тело Марадоны. Решение продиктовано необходимостью сохранить останки игрока для для установления фактов отцовства в будущем.

Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет. Причиной смерти аргентинца стал острый отек легких, который был вызван сердечной недостаточностью.

Официально Марадона — отец пятерых детей. Сейчас несколько непризнанных наследников аргентинца пытаются доказать свое родство с ним.

Диего Марадона известен выступлениями за "Барселону", "Наполи" и "Ньюэллс Олд Бойз". В составе сборной Аргентины футболист стал чемпионом мира в 1986 году. Он считается одним из величайших игроков в истории футбола.

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Версия на азербайджанском языке Argentinada 25 yaşlı futbolçu özünü Maradonanın qızı elan etdi

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