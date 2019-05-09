​Футболисты "Аякса" открыли ифтар во время матча с "Тоттенхэмом"

Полузащитники "Аякса" Нуссайр Мазрауи и Хаким Зиеш во время ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэм" ждали 24-ю минуту игры, чтобы открыть ифтар.

Как сообщает Report, марокканские футболисты голландской команды соблюдают Рамадан. Во время священного месяца Рамадан большинство мусульман воздерживаются от еды и питья от рассвета до заката.

Встреча проходила в Амстердаме на стадионе "Йохан Круифф Арена", итоговый счёт встречи — 2:3 в пользу "Тоттенхэма".

Первый матч между командами, проходивший в Лондоне, завершился со счётом 1:0 в пользу "Аякса". Таким образом, по сумме двух матчей лондонцы вышли в финал турнира.