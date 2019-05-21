Футболисты "Арсенала" получат премиальные в случае победы в Лиге Европы

Английский футбольный клуб "Арсенал" выплатит игрокам крупное вознаграждение в случае победы клуба в Лиге Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на Daily Mail, общая сумма выплат составит десять миллионов фунтов.

Каждый футболист команды, которая в последний раз в 1994 году получила титул победителя, может получить от 100 до 500 тысяч фунтов.

В случае завоевания трофея "Арсенал", занявший пятое место в премьер-лиге, получит право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов.

Отметим, что "Арсенал" дважды завоевывал европейские трофеи: в 1970 году – Кубок ярмарок и в 1994 году – Кубок обладателей кубков.

Напомним, финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" пройдет 29 мая на Бакинском Олимпийском стадионе в столице Азербайджана.