Футболиста Неймара обвиняют в мошенничестве

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Испанский суд согласился рассмотреть иск в отношении игрока футбольного клуба "Барселона" бразильца Неймара, которого обвиняют в мошенничестве. Ранее решение о начале судебного процесса было принято в отношении "Барселоны".

Чтобы получить Неймара в 2013 году, клуб, как сообщалось, заплатил за него 57 млн евро. В этом году он помог команде победить в Лиге чемпионов и в испанском чемпионате.

Но суд полагает, что реальная стоимость, заплаченная за игрока, была намного больше.

Бразильская инвестиционная компания, которой принадлежали права на 40% трансферной стоимости Неймара, заявила, что ее обманули на миллионы евро.

Следователи считают, что за Неймара заплатили не 57 млн, а 83,3 млн евро.