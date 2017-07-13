Футболист Зиря: Мы имеем хорошие шансы на прохождение этого этапа

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ "В нашей команде достаточно хороших футболистов. Мы имеем хорошие шансы пройти этап".

Как сообщает Report, об этом комментируя игру клуба с румынской "Астра" во втором квалификационном раунде Лиги Европы заявил футболист "Зиря" Габриэль Матей. 27-летний защитник отметил, что за период его пребывания в команде в течение двух недель они провели хорошую подготовку: "Надеюсь, что по итогам борьбы из двух матчей мы одержим победу. Баку такой же красивый город как и Дубай. Я рад своему выбору. У меня во дворе нет нефтяных вышек, хотя в морской воде я почувствовал запах нефти. Это нормальное явление для страны, добывающей нефть".

Отметим, что сегодня в 21:30 по бакинскому времени начнется матч "Астра" - "Зиря", который состоится на стадионе "Марин Анастасович" в городе Джурджу. Ответная встреча состоится 20 июля в Баку на "Далга Арена".