 Наверх

Футболист захотел побить арбитра после матча чемпионата Азербайджана

Футболист захотел побить арбитра после матча чемпионата Азербайджана

Скандалом завершился субботний матч VIII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу между коллективами "Кешля" и "Сабах".

Как сообщает Report, по завершению встречи полузащитник гостей Тамкин Халилзаде бурно выражал недовольство, получив в итоге красную карточку от главного арбитра Кямала Умудлу. После этого футболист попытался ударить судью, но его вовремя успокоили товарищи по команде и полицейские.

Матч завершила вничью (1:1). В конце встречи был удален у гостей был удален Филип Иванович, получивший второй "горчичник".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!