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Футболист "Виктории": С нетерпением жду игры с "Карабахом"

Футболист "Виктории": С нетерпением жду игры с "Карабахом" "С нетерпением жду игры плей-офф, потому что никогда раньше не был участником такой встречи".
Футбол
15 августа 2022 г. 22:17
Футболист Виктории: С нетерпением жду игры с Карабахом

"С нетерпением жду игры плей-офф, потому что никогда раньше не был участником такой встречи".

Как сообщает Report, об этом заявил игрок чешской команды "Виктория" (Пльзень) Лукаш Калвах, говоря о первом матче стадии плей-офф Лиги чемпионов УЕФА, который они сыграют против "Карабах" в Баку.

27-летний полузащитник верит, что они справятся с задачей: "Мы сможем добиться этого вместе с нашими болельщиками. Осталось два матча до большого успеха".

Отметим, что матч между "Карабахом" и "Викторией", который состоится 17 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, начнется в 20:45.

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Версия на азербайджанском языке "Viktoriya"nın futbolçusu: "Qarabağ"la oyunu səbirsizliklə gözləyirəm"

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