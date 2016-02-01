Футболист, утверждавший о подписании контракта с азербайджанским клубом, уличен во лжи

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Стало известно, что заявление футболиста азербайджанского происхождения Акифа Гасанова, играющего в клубе "Шахтер" (Казахстан, Караганда), относительно перехода в клуб "Карадаг Локбатан", не соответствует действительности.

Как сообщает Report, официальный сайт клуба утверждает, что 19-летний нападающий подписал контракт с "Карадаг Локбатан".

Даже отмечается, что в клубе, с которым футболист подписал контракт на полгода, он будет выступать под номером 94. В интервью Sports.kz сам футболист подтвердил информацию: "Мы подписали контракт с клубом до конца сезона. Я был на просмотре в "Карадаг Локбатан". Главный тренер видит меня в позиции центрального нападающего. Однако я могу играть и как фланговый полузащитник".

Клуб "Карадаг Локбатан" прокомментировал слова футболиста. Главный тренер команды Афган Талыбов заявил Report, что футболист недавно был на просмотре в команде, однако он не отличался от местных футболистов: "Мы проверили его в товарищеских матчах и на тренировках. Он не смог адаптироваться в команде. Хотя у него сильная физическая подготовка, его уровень не превышает уровень наших футболистов. Поэтому я сказал ему, чтобы он устранил свои недостатки и в мае присоединился к команде".

Президент клуба Тахир Мустафаев в заявлении Report подтвердил слова главного тренера: "Он просто был на просмотре у нас. Он нам не понравился, главный тренер сказал, что пусть приходит в мае. Я говорю о ситуации на сегодняшний день. Дело в том, что пока нет никакого контракта. Если есть, пусть покажет".

А.Гасанов до этого побывал в лагере "Нефтчи", однако не смог достичь договоренности с флагманом. В своем интервью футболист объяснил причину этого: "В "Нефтчи" у меня все шло достаточно неплохо. Просто когда дело дошло до подписания контракта, то мне сказали, что я буду выступать за "Нефтчи" только в том случае, если приму азербайджанское гражданство. Меня такой вариант, конечно же, не устраивал, и я отказался".

Руководитель Департамента по связям с прессой и общественностью клуба "Нефтчи" Мехман Расулов в заявлении Report опроверг слова А.Гасанова: "Гасанов у нас был на просмотре в заменяющей команде. Он не понравился тренерскому составу. Это обычный процесс просмотра. Других разговоров не было. Это все необоснованные высказывания".