Футболист Уэльса Гарет Бэйл побил рекорд

https://report.az/storage/news/589eebb6993eb567f6c62a046215b2da/a7fcef44-ec0f-4928-a649-18087335885e_292.jpg
Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Звезда сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл вошел в историю во время матча, в котором его команда победила сборную Китая со счетом 6:0.
Как передает Report, забивший в этой встрече три гола Гарей Бэйл, стал лучшим бомбардиром за всю историю сборной.
Полузащитник, выступающий в испанском клубе «Реал Мадрид», забил 29-й гол в 69-ти матчах и опередил бывшего нападающего сборной Иана Раша.
News DepartmentАвтор новости