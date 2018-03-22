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    Футболист Уэльса Гарет Бэйл побил рекорд

    Он забил 29-й мяч за сборную

    Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ Звезда сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл вошел в историю во время матча, в котором его команда победила сборную Китая со счетом 6:0.

    Как передает Report, забивший в этой встрече три гола Гарей Бэйл, стал лучшим бомбардиром за всю историю сборной.

    Полузащитник, выступающий в испанском клубе «Реал Мадрид», забил 29-й гол в 69-ти матчах и опередил бывшего нападающего сборной Иана Раша.

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