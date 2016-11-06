Футболист ударил судью, удалившего его с поля в матче чемпионата Бразилии - ВИДЕО

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Защитник футбольного клуба "Гуарани" Феррейра ударил судью, который удалил его с поля в матче третьего дивизиона чемпионата Бразилии против "Боа".

Как передает Report, об этом сообщает бразильский портал Globo Esporte.

Инцидент произошел во втором тайме игры. Феррейра грубо сыграл против нападающего соперников, после чего арбитр встречи показал защитнику прямую красную карточку. Феррейра посчитал решение несправедливым, не сдержался и ударил судью в грудь.

После этого футболист еще долго не мог успокоиться, он покинул поле только с помощью одноклубников и сотрудников стадиона.

Матч завершился победой "Боа" со счетом 3:0.