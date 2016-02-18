​Футболист Тарасов оштрафован за футболку с Путиным на 300 тыс. евро

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Московский клуб "Локомотив" оштрафовал полузащитника Дмитрия Тарасова на 300 тыс. евро за появление в матче Лиги Европы в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина.

Как передает Report, об этом сообщил агентству "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.

"Локомотив" 16 февраля в Стамбуле уступил турецкому "Фенербахче" со счетом 0:2 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. После игры Тарасов снял игровую майку, под которой оказалась футболка с изображением Путина. Кроме того футболист может получить длительную дисквалификацию (минимум 10 матчей).