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    ​Футболист Тарасов оштрафован за футболку с Путиным на 300 тыс. евро

    Локомотив применил практически рекордные санкции в истории клуба

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Московский клуб "Локомотив" оштрафовал полузащитника Дмитрия Тарасова на 300 тыс. евро за появление в матче Лиги Европы в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина.

    Как передает Report, об этом сообщил агентству "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.

    "Локомотив" 16 февраля в Стамбуле уступил турецкому "Фенербахче" со счетом 0:2 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. После игры Тарасов снял игровую майку, под которой оказалась футболка с изображением Путина. Кроме того футболист может получить длительную дисквалификацию (минимум 10 матчей).

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