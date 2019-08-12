​Футболист сборной Азербайджана поменял клуб в Испании

Футболист сборной Азербайджана Эдди Исрафилов покинул клуб "Алкоркон", выступающий в Первом дивизионе чемпионата Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, 27-летний полузащитник перешел в "Албасете", выступающий в той же лиге. Клубы достигли согласия в связи с трансфером.

Отмечается, что сегодня Исрафилов будет представлен общественности.

Напомним, что Исрафилов перешел в "Алкоркон" в январе прошлого года. Ранее он выступал за "Химнастик".

Ранее Исрафилов защищал честь таких испанских клубов, как "Кадис", "Мурсия", "Гранада", "Эйбар" и "Кордоба". Отец Исрафилова из Анголы, а мать – азербайджанка.