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Футболист сборной Азербайджана поменял клуб в Испании

​Футболист сборной Азербайджана поменял клуб в Испании

Футболист сборной Азербайджана Эдди Исрафилов покинул клуб "Алкоркон", выступающий в Первом дивизионе чемпионата Испании.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, 27-летний полузащитник перешел в "Албасете", выступающий в той же лиге. Клубы достигли согласия в связи с трансфером. 

Отмечается, что сегодня Исрафилов будет представлен общественности.

Напомним, что Исрафилов перешел в "Алкоркон" в январе прошлого года. Ранее он выступал за "Химнастик". 

Ранее Исрафилов защищал честь таких испанских клубов, как "Кадис", "Мурсия", "Гранада", "Эйбар" и "Кордоба". Отец Исрафилова из Анголы, а мать – азербайджанка. 

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