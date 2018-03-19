Футболист сборной Македонии: Встреча с азербайджанской командой не является обычным товарищеским матчем

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ "До Лиги наций нам требуется психологическая подготовка. С этой точки зрения, улучшить наше состояние помогут товарищеские матчи против сборных Финляндии и Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил футболист сборной Македонии Энис Бардхи, комментируя предстоящие в Анталье товарищеские матчи против сборных Финляндии и Азербайджана.

В интервью официальному сайту Федерации футбола Македонии, 23-летний полузащитник сказал, что эти встречи отличаются от обычных товарищеских матчей.

Футболист испанского футбольного клуба "Леванте" заявил, что они работают над развитием команды.

Отметим, что 23 марта сборная Македонии встретится со сборной Финляндии, а спустя 4 дня - с командой Азербайджана.

Встреча с азербайджанской командой пройдет на стадионе "Мардан" и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

Находящаяся в Анталье сборная Македонии с сегодняшнего дня уже приступила к подготовке.